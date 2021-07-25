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Названо смертельно опасное заболевание, которое может развиться при беременности
Общество
Названо смертельно опасное заболевание, которое может развиться при беременности
pixabay.com  /  Marncom

Москва, 25 июля. Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал о смертельно опасной болезни, которая может развиться у беременных женщин.

Специалист сообщил, что первые проявления варикозной болезни могут развиться именно во время беременности. Он подчеркнул, что первыми симптомами служат отеки, которые сначала могут быть незначительными, однако позже перерастают в явные.

«Это опасно. Возникает варикозная болезнь, возникает хроническая венная недостаточность, тромбоз», — подчеркнул Хорошев.

По его словам, в любой момент может обломиться кончик, что повлечет за собой летальный исход. Медик рекомендовал беременным носить компрессионный трикотаж с конца первого триместра, а также ортопедические стельки. Он отметил, что на поздних сроках следует носить бандаж.

Акушер-гинеколог ранее объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных. Репродуктивная система не является «мишенью» для коронавируса.

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беременность болезнь варикоз
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