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Детский омбудсмен Анна Кузнецова награждена орденом Дружбы

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:29
Политика
Детский омбудсмен Анна Кузнецова награждена орденом Дружбы
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

Указ об этом появился на сайте официальной правовой информации.

«За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства орденом Дружбы наградить Кузнецову Анну Юрьевну», — говорится в указе Путина.

Ранее глава России поприветствовал парадный строй военных судов на Неве в честь Дня Военно-морского флота России. Мероприятие началось в 11:00 в Санкт-Петербурге.

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путин кузнецова орден дружбы
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