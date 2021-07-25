Детский омбудсмен Анна Кузнецова награждена орденом Дружбы

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

Указ об этом появился на сайте официальной правовой информации.

«За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства орденом Дружбы наградить Кузнецову Анну Юрьевну», — говорится в указе Путина.

Ранее глава России поприветствовал парадный строй военных судов на Неве в честь Дня Военно-морского флота России. Мероприятие началось в 11:00 в Санкт-Петербурге.