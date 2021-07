Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам

Портленд, наряду с Миннеаполисом, Сиэтлом, Чикаго и Сан-Франциско, остается одним из наиболее проблемных городов в Соединенных Штатах. Нестабильность портит жизнь его жителям с весны 2020 года, когда по всей стране начались массовые протесты, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В Портленде, как и в Миннеаполисе и Сиэтле, в хаосе баррикад то и дело возникала так называемая «автономная зона», где по версии создавших ее активистов, не действовали законы США. Несмотря на то, что «автономная зона» несколько раз подвергалась ликвидации подразделениями правоохранительных органов и силами Национальной гвардии, протестующие не оставляли попыток соорудить ее вновь.

Беспорядок в городе царит с молчаливого попустительства демократов, а именно мэра Теда Уилера, поддерживающего «мирный протест» Black Lives Matter и Антифа. Однако несмотря на все попытки угодить модной повестке, за свои два срока Уилер сумел надоесть не только консервативной части населения, но и представителям «прогрессивных» левых движений в Портленде.

В июле 2021 года в городе начался активный сбор подписей за досрочную отставку мэра, — а сам Уилер предпринимает абсурдные и отчаянные политические шаги в попытках сохранить свою должность и репутацию.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, что происходило в одном из самых неспокойных городов Соединенных Штатов в период с 17 по 24 июля.

Тонкости внутриполитической борьбы

На наиболее оживленных улицах Портленда можно встретить активистов в ярко-салатовых рубашках — это представители движения Total Recall PDX, основной задачей которого является отстранение от должности действующего мэра.

The organizers behind “Total Recall PDX,” the campaign to boot Mayor Ted Wheeler from office, need to collect 47,788 valid signatures to force a recall election. https://t.co/DHFY7QGba1 — OPB (@OPB) July 9, 2021

Организация была основана сразу же после выборов в ноябре 2020 года, в ходе которых Уилер одержал победу и остался на второй срок на занимаемой им с 2016 года должности. Своим успехом он сильно насолил политическим конкурентам, в частности, Саре Яннороне, беспартийной кандидатке, рассчитывавшей отнять у Уилера кресло мэра.

В качестве ответных мер Яннороне наняла талантливого портлендского юриста Алана Кесслера, который сразу же нашел в предвыборной кампании Уилера нарушения: в 2020 году мэр для продвижения своей кандидатуры выделил из личных сбережений 150 тысяч долларов, в то время, как, согласно законам Портленда, кандидат имеет право внести не более пяти тысяч долларов.

To get just 46% of the vote in 2020, Ted Wheeler loaned himself $150,000 in direct violation of campaign finance regulations passed by 87% of Portland voters. So we have a goal of matching his $150,000 to recall him. Help us get there today.https://t.co/5e87dCNCwd pic.twitter.com/wHlkKH25nd — Recall Wheeler (@totalrecallpdx) July 20, 2021

Несмотря на убедительность представленных Кесслером доказательств, городскому ревизионному управлению их оказалось мало, и жалоба была отклонена.

Тогда юрист решил действовать по-другому. Выгодно использовав протестные настроения в городе, инициировал начало кампании по сбору подписей за отставку Теда Уилера. Разумеется, в Портленде, раздираемом социально-политическими противоречиями, без труда удалось найти тех, кто ненавидит нового мэра. Они с радостью приступили к задаче по сбору 47 778 голосов (15% от всего населения не слишком большого города) за пересмотр результатов прошедших выборов. В свою очередь, Кесслер, учтя опыт прошлой неудачи, сообщил, что намерен собрать 90 тысяч подписей для достижения гарантированного результата.

За что?

Для людей, знакомых с тонкостями политической борьбы в Портленде, ответ на этот вопрос очевиден. Однако, как аргументировать отстранение мэра и правильно подать это широким слоям населения?

Активисты Total Recall PDX создали специальный сайт, чтобы информировать жителей Портленда о деструктивной для жизни города деятельности Теда Уилера, где по пунктам перечислено все, в чем провинился мэр. Согласно опубликованному списку, Уилер:

- не предлагает новых идей и отвергает все инновации;

- лишен лидерских навыков и ведет неграмотную кадровую политику;

- не пользуется доверием общественности и неспособен получить широкую поддержку со стороны населения города;

- не предоставляет отчетности о своей деятельности;

- не соблюдает законодательство.

Кроме того, согласно статистике, во время пребывания Уилера на должности мэра в Портленде:

- в районе Малтнома 54 человека погибли от жары, в то время как Уилер находился за пределами города;

- за последние четыре года полицией убиты семь человек, имевших проблемы с психическим здоровьем, однако Уилер отказался от расширения организации Portland Street Response, занимающейся решением подобных проблем;

- только в течение 2020 года сотрудники правоохранительных органов более шести тысяч раз прибегали к использованию силы;

- не менее 4000 человек в городе находятся в статусе бездомных;

- девять из десяти жителей недовольны деятельностью мэра по борьбе с бездомностью;

- 36% опрошенных портлендцев не хотят воспитывать детей в данном городе;

- с 2019 года трудоустроено на 40% меньше чернокожих.

Представители движения Total Recall PDX также убеждены, что Уилер одержал победу на выборах исключительно в результате увеличенного финансирования избирательной кампании, в то время как в реальности нынешнего мэра поддерживает лишь 13% избирателей.

Активная фаза сбора подписей началась именно на прошлой неделе, в период 17-24 июля. Раньше запрос об отзыве результатов выборов инициировать было нельзя: согласно законодательству, для реализации вышеупомянутой процедуры после голосования должно пройти ровно шесть месяцев.

Как реагирует население?

Хотя консервативно настроенное население, а также люди, чей бизнес пострадал в результате протестов, сыты деятельностью действующего мэра по горло, они считают кампанию Total Recall PDX очередной истерией и политической авантюрой радикальных левых, у которых нельзя идти на поводу.

«Моя интерпретация их деятельности основана на том, что все это вновь исходит от представителей радикального левого движения Портленда. Все обвинения в отношении Уилера и рассказы о том, как местные власти и полиция управляют людьми, живущими на улице — все эти аргументы исходят со стороны левых» — заявил американский социолог Джон Хорвик.

A walk through a sprawling homeless tent city in Portland (Laurelhurst Park). The city sent in crews to begin the clean up today. Antifa & their allies tried to stop the effort. pic.twitter.com/xffEaK69wh — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 19, 2020

Примечательно, что сами активисты Total Recall PDX, безусловно, придерживающиеся левых взглядов, прекрасно понимают, как их недолюбливает консервативное население города. Они придумали хитрую тактику, и на вопрос, связаны ли они с Антифа, отвечают, что не принадлежат ни к одному движению или политической партии, а также не связаны ни с одним кандидатом на пост мэра города. Для того, чтобы раскрыть эту незамысловатую ложь, жителям Портленда достаточно узнать имя основателя движения и его политическую мотивацию.

А вот «прогрессивно» настроенных граждан, а также регулярных участников акций протеста и погромов, риторика Total Recall PDX устраивает более, чем полностью. Более того, они припоминают Уилеру провальную политику в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией: в штате Орегон, где расположен Портленд, отмечали самую высокую смертность от COVID-19.

???? non-#portlandprotest call to action thread ????



On top of COVID-19 and a triple-digit heatwave, incumbent Mayor Ted Wheeler has decided this is the week to evict an encampment of unhoused Portlanders in St. Johns, dismantling and displacing a community of 75 or so residents. pic.twitter.com/ZKDc5xJrqM — sarah iannarone (she/her) (@sarahforpdx) July 27, 2020

Что предпринял мэр?

Тед Уилер, будучи сам демократом и популистом, изобретает собственные меры для выхода из бедственного политического положения. Чтобы восстановить доверие хотя бы со стороны «прогрессивной» части Портленда, он 22 июля пригласил население на праздничные мероприятия в центре города (в разгар новой вспышки коронавируса в США).

You’re invited to Portland’s reopening with Welcome Back to the Heart of Portland! From Friday-Sunday, Portland’s central city will host free live concerts, roller skating, painting, and other fun, family friendly activities. To learn more, go to: https://t.co/XNUZeIDZYy. pic.twitter.com/LcngCnGG2V — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 22, 2021

Говоря другими словами, Уилер, по сути, пригласил всех активистов Антифа и BLM, которых так долго разгоняла полиция, вновь собраться вместе. Между тем, опыт Сиэтла, Миннеаполиса и, в особенности, Чикаго 2020 и 2021 года показал, что в вышеперечисленных городах подобные собрания ничем хорошим никогда не заканчивались.

Global Look Press / Lev Radin, Rick Majewski

Инициатива мэра вызвала волну критики у местных жителей: в социальных сетях Уилера раскритиковали за полное игнорирование насущных проблем и организацию массового мероприятия в разгар пандемии COVID-19:

«Боже мой, представь, как ты оторван от реальности. Город столкнулся с экологическим и гуманитарным кризисом эпических масштабов, но давайте просто кататься на роликах», — написала пользователь Bonnie_in_PDX.

My god, imagine being this disconnected from reality. Your city is facing an environmental and humanitarian crisis of epic proportions, but my all means let’s all just roller skate. PDX’s shared hatred of city leadership gives me a modicum of hope, though. — Bonnie isn’t short for anything (@Bonnie_in_PDX) July 22, 2021

«Вокруг моего квартала раскинулся палаточный городок из людей, которые остро нуждаются в жилье, лечении от наркомании и пище и воде. Каждое утро и после обеда я проезжаю на велосипеде через подобное. Прополощи мне рот, Уилер», — написал другой житель Джэй Рэйнольдс.

There’s a tent city of human beings curving around my block; they are in dire need of housing, substance abuse treatment, and food/water.

Every morning, and afternoon I bike commute through similar Thunderdomes.

Gargle my taint, Wheeler. — Jay Reynolds Illustration (@stuffedskullcat) July 22, 2021

Борьба с расовой дискриминацией, бедностью и бездомностью в очередной раз, как и все движение Black Lives Matter, служат лишь инструментом в руках демократов, стремящихся достижения корыстных политических интересов. Весь протестный потенциал Портленда теперь с большой вероятностью будет эффективно развернут против действующего мэра Теда Уилера, — который до недавнего времени сам его успешно использовал для зарабатывания собственных политических очков.

Между тем, для простых жителей города вновь наступают тяжелые времена. Не исключено, что в ближайшем будущем их ждут многочисленные демонстрации, сопровождаемые лутингами и погромами, по новому поводу.