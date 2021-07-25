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Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам
Весь мир
Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам
Федеральное агентство новостей  / 

Портленд, наряду с Миннеаполисом, Сиэтлом, Чикаго и Сан-Франциско, остается одним из наиболее проблемных городов в Соединенных Штатах. Нестабильность портит жизнь его жителям с весны 2020 года, когда по всей стране начались массовые протесты, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

В Портленде, как и в Миннеаполисе и Сиэтле, в хаосе баррикад то и дело возникала так называемая «автономная зона», где по версии создавших ее активистов, не действовали законы США. Несмотря на то, что «автономная зона» несколько раз подвергалась ликвидации подразделениями правоохранительных органов и силами Национальной гвардии, протестующие не оставляли попыток соорудить ее вновь.

Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам
Global Look Press  / Damairs Carter/MediaPunch via ww / www.imago-images.de

Беспорядок в городе царит с молчаливого попустительства демократов, а именно мэра Теда Уилера, поддерживающего «мирный протест» Black Lives Matter и Антифа. Однако несмотря на все попытки угодить модной повестке, за свои два срока Уилер сумел надоесть не только консервативной части населения, но и представителям «прогрессивных» левых движений в Портленде.

В июле 2021 года в городе начался активный сбор подписей за досрочную отставку мэра, — а сам Уилер предпринимает абсурдные и отчаянные политические шаги в попытках сохранить свою должность и репутацию.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о том, что происходило в одном из самых неспокойных городов Соединенных Штатов в период с 17 по 24 июля.

Тонкости внутриполитической борьбы

На наиболее оживленных улицах Портленда можно встретить активистов в ярко-салатовых рубашках — это представители движения Total Recall PDX, основной задачей которого является отстранение от должности действующего мэра.

Организация была основана сразу же после выборов в ноябре 2020 года, в ходе которых Уилер одержал победу и остался на второй срок на занимаемой им с 2016 года должности. Своим успехом он сильно насолил политическим конкурентам, в частности, Саре Яннороне, беспартийной кандидатке, рассчитывавшей отнять у Уилера кресло мэра.

В качестве ответных мер Яннороне наняла талантливого портлендского юриста Алана Кесслера, который сразу же нашел в предвыборной кампании Уилера нарушения: в 2020 году мэр для продвижения своей кандидатуры выделил из личных сбережений 150 тысяч долларов, в то время, как, согласно законам Портленда, кандидат имеет право внести не более пяти тысяч долларов.

Несмотря на убедительность представленных Кесслером доказательств, городскому ревизионному управлению их оказалось мало, и жалоба была отклонена.

Тогда юрист решил действовать по-другому. Выгодно использовав протестные настроения в городе, инициировал начало кампании по сбору подписей за отставку Теда Уилера. Разумеется, в Портленде, раздираемом социально-политическими противоречиями, без труда удалось найти тех, кто ненавидит нового мэра. Они с радостью приступили к задаче по сбору 47 778 голосов (15% от всего населения не слишком большого города) за пересмотр результатов прошедших выборов. В свою очередь, Кесслер, учтя опыт прошлой неудачи, сообщил, что намерен собрать 90 тысяч подписей для достижения гарантированного результата.

За что?

Для людей, знакомых с тонкостями политической борьбы в Портленде, ответ на этот вопрос очевиден. Однако, как аргументировать отстранение мэра и правильно подать это широким слоям населения?

Активисты Total Recall PDX создали специальный сайт, чтобы информировать жителей Портленда о деструктивной для жизни города деятельности Теда Уилера, где по пунктам перечислено все, в чем провинился мэр. Согласно опубликованному списку, Уилер:

- не предлагает новых идей и отвергает все инновации;
- лишен лидерских навыков и ведет неграмотную кадровую политику;
- не пользуется доверием общественности и неспособен получить широкую поддержку со стороны населения города;
- не предоставляет отчетности о своей деятельности;
- не соблюдает законодательство.

Кроме того, согласно статистике, во время пребывания Уилера на должности мэра в Портленде:

- в районе Малтнома 54 человека погибли от жары, в то время как Уилер находился за пределами города;
- за последние четыре года полицией убиты семь человек, имевших проблемы с психическим здоровьем, однако Уилер отказался от расширения организации Portland Street Response, занимающейся решением подобных проблем;
- только в течение 2020 года сотрудники правоохранительных органов более шести тысяч раз прибегали к использованию силы;
- не менее 4000 человек в городе находятся в статусе бездомных;
- девять из десяти жителей недовольны деятельностью мэра по борьбе с бездомностью;
- 36% опрошенных портлендцев не хотят воспитывать детей в данном городе;
- с 2019 года трудоустроено на 40% меньше чернокожих.

Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам
Global Look Press  / Joel Goodman / ZUMAPRESS.com

Представители движения Total Recall PDX также убеждены, что Уилер одержал победу на выборах исключительно в результате увеличенного финансирования избирательной кампании, в то время как в реальности нынешнего мэра поддерживает лишь 13% избирателей.

Активная фаза сбора подписей началась именно на прошлой неделе, в период 17-24 июля. Раньше запрос об отзыве результатов выборов инициировать было нельзя: согласно законодательству, для реализации вышеупомянутой процедуры после голосования должно пройти ровно шесть месяцев.

Как реагирует население?

Хотя консервативно настроенное население, а также люди, чей бизнес пострадал в результате протестов, сыты деятельностью действующего мэра по горло, они считают кампанию Total Recall PDX очередной истерией и политической авантюрой радикальных левых, у которых нельзя идти на поводу.

«Моя интерпретация их деятельности основана на том, что все это вновь исходит от представителей радикального левого движения Портленда. Все обвинения в отношении Уилера и рассказы о том, как местные власти и полиция управляют людьми, живущими на улице — все эти аргументы исходят со стороны левых» — заявил американский социолог Джон Хорвик.

Примечательно, что сами активисты Total Recall PDX, безусловно, придерживающиеся левых взглядов, прекрасно понимают, как их недолюбливает консервативное население города. Они придумали хитрую тактику, и на вопрос, связаны ли они с Антифа, отвечают, что не принадлежат ни к одному движению или политической партии, а также не связаны ни с одним кандидатом на пост мэра города. Для того, чтобы раскрыть эту незамысловатую ложь, жителям Портленда достаточно узнать имя основателя движения и его политическую мотивацию.

А вот «прогрессивно» настроенных граждан, а также регулярных участников акций протеста и погромов, риторика Total Recall PDX устраивает более, чем полностью. Более того, они припоминают Уилеру провальную политику в отношении борьбы с коронавирусной инфекцией: в штате Орегон, где расположен Портленд, отмечали самую высокую смертность от COVID-19.

Что предпринял мэр?

Тед Уилер, будучи сам демократом и популистом, изобретает собственные меры для выхода из бедственного политического положения. Чтобы восстановить доверие хотя бы со стороны «прогрессивной» части Портленда, он 22 июля пригласил население на праздничные мероприятия в центре города (в разгар новой вспышки коронавируса в США).

Говоря другими словами, Уилер, по сути, пригласил всех активистов Антифа и BLM, которых так долго разгоняла полиция, вновь собраться вместе. Между тем, опыт Сиэтла, Миннеаполиса и, в особенности, Чикаго 2020 и 2021 года показал, что в вышеперечисленных городах подобные собрания ничем хорошим никогда не заканчивались.

Борьба Демпартии за власть в Портленде: мэр Тэд Уилер ведет город к новым бунтам
Global Look Press  / Lev Radin, Rick Majewski

Инициатива мэра вызвала волну критики у местных жителей: в социальных сетях Уилера раскритиковали за полное игнорирование насущных проблем и организацию массового мероприятия в разгар пандемии COVID-19:

«Боже мой, представь, как ты оторван от реальности. Город столкнулся с экологическим и гуманитарным кризисом эпических масштабов, но давайте просто кататься на роликах», — написала пользователь Bonnie_in_PDX.

«Вокруг моего квартала раскинулся палаточный городок из людей, которые остро нуждаются в жилье, лечении от наркомании и пище и воде. Каждое утро и после обеда я проезжаю на велосипеде через подобное. Прополощи мне рот, Уилер», — написал другой житель Джэй Рэйнольдс.

Борьба с расовой дискриминацией, бедностью и бездомностью в очередной раз, как и все движение Black Lives Matter, служат лишь инструментом в руках демократов, стремящихся достижения корыстных политических интересов. Весь протестный потенциал Портленда теперь с большой вероятностью будет эффективно развернут против действующего мэра Теда Уилера, — который до недавнего времени сам его успешно использовал для зарабатывания собственных политических очков.

Между тем, для простых жителей города вновь наступают тяжелые времена. Не исключено, что в ближайшем будущем их ждут многочисленные демонстрации, сопровождаемые лутингами и погромами, по новому поводу.

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