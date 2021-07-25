Президент России поприветствовал парадный строй кораблей на Неве в честь Дня ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава РФ Владимир Путин поприветствовал парадный строй военных судов на Неве в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Мероприятие началось в 11:00 в Санкт-Петербурге.

Уже третий год подряд строй возглавляет парусный корабль «Полтава». Всего в главном военно-морском параде принимают участие более 50 кораблей и свыше 45 воздушных судов. В 10:00 зажгли факелы на Ростральных колоннах, которые символизируют морские победы страны. Они будут гореть до 23:00.

При этом в Севастополе уже завершился военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ. В нем приняли участие фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и другие суда.