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Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы

Экономика
Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 25 июля. Эксперты сообщили о социальных выплатах и льготах, которые уже в августе смогут получить некоторые категории россиян, пишет «Территория новостей».

В частности, на поддержку государства могут рассчитывать пенсионеры, семьи с детьми, а также авиапассажиры.

По указу президента РФ Госдума утвердила выплаты в размере 10 000 рублей для граждан, чьи дети учатся в школе. 

А с 16 августа Пенсионный фонд РФ начнет перечисление пособий тем семьям, где ребенку до 1 сентября исполнится 6 лет. Такие пособия, соответственно, будут выплачены семьям с детьми до 18 лет. Цель данных выплат — помощь в подготовке к школе. На денежное пособие полное право имеют родители, опекуны и попечители, а оформить полагающиеся выплаты можно будет до конца октября.

Персональную скидку в 30% получат и пассажиры поездов дальнего следования. Данная льгота действует только в случае взрослого индивидуального тарифа. Например, для семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет она работает несколько иначе.

Скидку рассчитывают между разницей стоимости билета по выбранному направлению в купе и половины его цены в плацкарте.

Не забыли власти и о программе льготных авиаперелетов, в которую включены 46 межрегиональных маршрутов по всей России. Скидку можно получить, забронировав билеты на одно из входящих в перечень направлений для семьи с детьми.

Уже с 1 августа пенсионеры, которые работали в 2020 году, получат пенсию в повышенном размере. Размер этих выплат напрямую зависит от заработной платы, полученной ими в прошлом году.

Существенно возрастет к этой дате и накопительная пенсия, размер которой будет зависеть от результатов инвестирования пенсионных накоплений. 

Ранее экономист называл действенный способ увеличить выплаты пенсионерам. 

 

 

 

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Все новости / Экономика / Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы
дети пенсии экономика льготы выплаты семьи
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