Россияне уже в августе получат новые выплаты и льготы

Москва, 25 июля. Эксперты сообщили о социальных выплатах и льготах, которые уже в августе смогут получить некоторые категории россиян, пишет «Территория новостей».

В частности, на поддержку государства могут рассчитывать пенсионеры, семьи с детьми, а также авиапассажиры.

По указу президента РФ Госдума утвердила выплаты в размере 10 000 рублей для граждан, чьи дети учатся в школе.

А с 16 августа Пенсионный фонд РФ начнет перечисление пособий тем семьям, где ребенку до 1 сентября исполнится 6 лет. Такие пособия, соответственно, будут выплачены семьям с детьми до 18 лет. Цель данных выплат — помощь в подготовке к школе. На денежное пособие полное право имеют родители, опекуны и попечители, а оформить полагающиеся выплаты можно будет до конца октября.

Персональную скидку в 30% получат и пассажиры поездов дальнего следования. Данная льгота действует только в случае взрослого индивидуального тарифа. Например, для семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет она работает несколько иначе.

Скидку рассчитывают между разницей стоимости билета по выбранному направлению в купе и половины его цены в плацкарте.

Не забыли власти и о программе льготных авиаперелетов, в которую включены 46 межрегиональных маршрутов по всей России. Скидку можно получить, забронировав билеты на одно из входящих в перечень направлений для семьи с детьми.

Уже с 1 августа пенсионеры, которые работали в 2020 году, получат пенсию в повышенном размере. Размер этих выплат напрямую зависит от заработной платы, полученной ими в прошлом году.

Существенно возрастет к этой дате и накопительная пенсия, размер которой будет зависеть от результатов инвестирования пенсионных накоплений.

Ранее экономист называл действенный способ увеличить выплаты пенсионерам.