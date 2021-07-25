Женщинам объяснили, почему они худеют сложнее мужчин

Москва, 25 июля. Женщинам рассказали, что их процесс похудания не зависит от тренировок. Обычно это связано с биологическими особенностями организма.

От рождения мужчины обладают большей мышечной массой. Из этого следует, что процесс метаболизма в их организме протекает быстрее. В среднем скорость обмена веществ у них на 5–10% интенсивнее, так как мышечная масса сжигает больше калорий, чем жировая.

Также известно, что после тренировки женщины хотят есть больше, чем мужчины. После занятий спортом у девушек подскакивает гормон герлин, который отвечает за аппетит. Однако содержание лептина, который притупляет желание, снижается.

Также женщины острее чувствуют вкусы, поэтому они совершают приемы пищи намного чаще. Кроме того, во время менструального цикла в организме женщин задерживается вода, которая может повлиять на цифру на весах.

Врач-диетолог ранее назвал две тактики борьбы с жиром на животе. Наличие висцерального жира в этой области увеличивает риск развития заболеваний сердца.