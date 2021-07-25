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Правоохранители Кабула обвинили талибов в обстреле президентского дворца

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:15
Армия
Правоохранители Кабула обвинили талибов в обстреле президентского дворца
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 25 июля. Полиция Кабула обвинила боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 в обстреле президентского дворца в день праздника Курбан Байрам.

Инцидент произошел 20 июля. В момент намаза по резиденции было выпущено несколько ракет. После этого, как сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, спецназ задержал четырех боевиков. Один из них, в частности, участвовал в ненападении на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле.

Ранее сообщалось, что армия Афганистана освободила от талибов один район на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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