Правоохранители Кабула обвинили талибов в обстреле президентского дворца

Кабул, 25 июля. Полиция Кабула обвинила боевиков запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1 в обстреле президентского дворца в день праздника Курбан Байрам.

Инцидент произошел 20 июля. В момент намаза по резиденции было выпущено несколько ракет. После этого, как сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, спецназ задержал четырех боевиков. Один из них, в частности, участвовал в ненападении на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле.

Ранее сообщалось, что армия Афганистана освободила от талибов один район на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.