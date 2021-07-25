Бойцы ВСУ минометным огнем повредили жилой дом на окраине Донецка

Донецк, 25 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по прифронтовому поселку шахты «Трудовская» на окраине ДНР, в результате чего серьезно пострадал частный жилой дом.

Согласно информации, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ по ул. Шестакова, 20/4, были зафиксированы повреждения кровли, фасада, остекления и ограждения частного жилого дома. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее подразделения Народной милиции ДНР подавили огневые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины, с которых велись обстрелы населенных пунктов республики. Такое заявление сделали в Управлении НМ ДНР после того, как в СЦКК сообщили об обстрелах поселков на юге республики и на окраине города Горловка.