ДТП с автобусом на северо-востоке Хорватии унесло жизни восьми человек

Загреб, 25 июля. Восемь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии.

Как сообщает информационное агентство HINA, все произошло рано утром на одном из участков автомагистрали недалеко от города Славонски-Брод. Автобус, выполнявший рейс из Северной Македонии, по неизвестным причинам съехал в кювет.

«Ситуация очень сложная, в македонском автобусе по-прежнему находится большое число пассажиров, чьи жизни в опасности», — отмечает пресс-секретарь региональной полиции Дамира Брежича.

Также сообщается о нескольких десятках пострадавших. Подробности и причины случившегося теперь предстоит выяснить специалистам. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Ялта — Севастополь в Крыму. Погиб пассажир отечественной легковушки, водитель которой допустил столкновение с рейсовым автобусом марки Mercedes.