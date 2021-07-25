Мясников жестко ответил антипрививочникам о вакцинации от COVID-19

Москва, 25 июля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался о противниках вакцинации против коронавируса в России.

По его словам, каждый человек должен лично принимать решение — прививаться, или нет. Навязывать свое мнение другим просто неприемлемо.

«Прими личное решение и не склоняй к нему других. Медики и государство обязаны объяснять необходимость вакцинации, контрпропаганда — это уже не ваше личное дело», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По словам медика, 80% тех, кто отказывается от прививок, делают это под давлением антипрививочников. Чужое мнение, особенно в таком важном вопросе, может только запутать и нанести непоправимый вред здоровью, резюмировал специалист.

Александр Мясников ранее назвал средство борьбы с новыми штаммами SARS-CoV-2. Он отметил, что сейчас вся надежда только на вакцинацию.