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Мясников жестко ответил антипрививочникам о вакцинации от COVID-19
Общество
Мясников жестко ответил антипрививочникам о вакцинации от COVID-19
instagram.com  /  @drmyasnikov.ru

Москва, 25 июля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался о противниках вакцинации против коронавируса в России.

По его словам, каждый человек должен лично принимать решение — прививаться, или нет. Навязывать свое мнение другим просто неприемлемо.

«Прими личное решение и не склоняй к нему других. Медики и государство обязаны объяснять необходимость вакцинации, контрпропаганда — это уже не ваше личное дело», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По словам медика, 80% тех, кто отказывается от прививок, делают это под давлением антипрививочников. Чужое мнение, особенно в таком важном вопросе, может только запутать и нанести непоправимый вред здоровью, резюмировал специалист.

Александр Мясников ранее назвал средство борьбы с новыми штаммами SARS-CoV-2. Он отметил, что сейчас вся надежда только на вакцинацию.

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вакцинация мясников коронавирус
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