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Медиум объяснила предсмертный знак на архивном фото Жанны Фриске
Шоу-бизнес
Медиум объяснила предсмертный знак на архивном фото Жанны Фриске
jeannefriske.com  /  Официальный сайт Жанны Фриске

Москва, 25 июля. Мама певицы Жанны Фриске Ольга Копылова обнаружила предзнаменование смерти дочери на одном из архивных кадров. Медиум Анна Гехман поделилась трактовкой символа.

Звезда российской сцены Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. С тех пор родные и друзья скорбят об утрате, регулярно вспоминают теплые моменты, связанные с певицей, и делятся ее фотографиями.

На одном из архивных кадров с Фриске был обнаружен символ, намекающий на трагическое будущее артистки. Сперва этот знак заметила мать исполнительницы Ольга Копылова, как призналась ее младшая дочь Наталья в Instagram.

Медиум Анна Гехман уверена: фотографии способны серьезно влиять на жизнь людей. Экстрасенс объяснила в интервью Пятому каналу, что означает символ на снимке Жанны Фриске.

«На одной из фотографий очень четко прорисовывается могильный крест и мраморный памятник. Так вселенная посылает нам знаки, предупреждает нас о грядущих событиях», — объяснила медиум.

По мнению Гехман, подобные знаки окружают людей — необходимо лишь научиться их замечать. Копылова обнаружила символ лишь спустя почти два года с момента смерти Фриске.

Причиной ухода певицы из жизни была названа опухоль мозга. Неизвестно, почему звезда столкнулась с глиобластомой, но в Сети распространены слухи о том, что к заболеванию привели попытки Фриске забеременеть с помощью ЭКО. Недавно именно эту версию вспоминала звезда шоу «Дом-2» Саша Черно, передает издание «Дни.ру».

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