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Развитые страны демонстрируют максимальные показатели по госдолгу
Экономика
Развитые страны демонстрируют максимальные показатели по госдолгу
pixabay.com

Токио, 25 июля. Мировую картину по объемам госдолга представил Даниил Наметкин, руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР.

Самый высокий показатель зафиксирован в Японии. Страна имеет объем обязательств, который на 200% превышает уровень внутреннего валового продукта (ВВП). В числе лидеров также США, Великобритания и страны еврозоны. Их госдолг выше ВВП более чем на 100%, сообщает информационное агентство «Прайм».

«Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%», — рассказал Наметкин.

Он объяснил, что даже такая долговая нагрузка не представляет существенной угрозы для благополучия государств. Причиной являются низкие процентные ставки. Например, нижний диапазон по федеральным фондам США составляет 0%, тогда как у банка Японии отрицательная ставка (минус 0,1%).

Вложения в такие инструменты не приносят большой выгоды, и это стало одной из причин, почему Россия стала сокращать свою долю в американском госдолге.

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япония госдолг мировой госдолг
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