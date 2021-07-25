Развитые страны демонстрируют максимальные показатели по госдолгу

Токио, 25 июля. Мировую картину по объемам госдолга представил Даниил Наметкин, руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР.

Самый высокий показатель зафиксирован в Японии. Страна имеет объем обязательств, который на 200% превышает уровень внутреннего валового продукта (ВВП). В числе лидеров также США, Великобритания и страны еврозоны. Их госдолг выше ВВП более чем на 100%, сообщает информационное агентство «Прайм».

«Согласно данным Института международных финансов (IIF) и ОЭСР, по итогам 2020 года показатель совокупного госдолга к ВВП в целом по миру составил 105%», — рассказал Наметкин.

Он объяснил, что даже такая долговая нагрузка не представляет существенной угрозы для благополучия государств. Причиной являются низкие процентные ставки. Например, нижний диапазон по федеральным фондам США составляет 0%, тогда как у банка Японии отрицательная ставка (минус 0,1%).

Вложения в такие инструменты не приносят большой выгоды, и это стало одной из причин, почему Россия стала сокращать свою долю в американском госдолге.