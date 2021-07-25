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Многодетная мать-алкоголичка из Волгограда может лишиться родительских прав

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:10
Происшествия
Многодетная мать-алкоголичка из Волгограда может лишиться родительских прав
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Волгоград, 25 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери. Жительница Волгоградской области обвиняется в неисполнении родительских обязанностей.

Инцидент случился в поселке Светлый Яр, где женщина проживала вместе со своими детьми. Сотрудникам полиции стало известно, что многодетная мать не работала, злоупотребляла спиртными напитками, а также вела аморальный образ жизни. Так, обвиняемая откровенно пренебрегала гигиеной детей, а также надолго оставляла их без присмотра, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». По имеющейся информации, у женщины трое детей — 2, 10 и 11 лет. Однажды подозреваемая принялась угрожать дочери, держа в руках маникюрные ножницы. Кроме того, будучи в нетрезвом виде, мать укусила своего 10-летнего сына из-за инцидента с телефоном.

Полицейские проводили профилактические беседы с жительницей Волгоградской области, однако она к ним не прислушалась. В настоящий момент решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

Похожий случай произошел в Забайкалье, где многодетная мать бросила дочь мертвой и ушла выпивать к подруге. Девочку обнаружил спутник женщины, сообщал 360tv.ru.

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уголовное дело волгоградская область многодетная мать
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