Россияне стали больше тратить на отдыхе за границей

Москва, 25 июля. Расходы российских туристов за границей увеличились более чем на треть за месяц, следует из пресс-релиза банка ВТБ.

Объем расходов клиентов организации за последние четыре недели вырос на 36% относительно предыдущего месяца — до 2,4 млрд рублей. Основной прирост обеспечили курорты Турции, с 22 июня по этим направлениям возобновлены перелеты. Траты россиян в стране за последний месяц увеличились в шесть раз, однако допандемийные значения еще не достигнуты. Текущий оборот ниже на 21% аналогичных значений 2019 года, следует из данных ВТБ. Аналогичный тренд на рост расходов фиксируется по всем зарубежным странам.

Данная тенденция продолжит набирать обороты, уверен начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Сергей Дырин. Этому способствуют рост количества рейсов из России в Египет и другие страны.

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан ранее заявил, что коронавирусные ограничения для российских туристов, отдыхающих в стране, могут изменить из-за роста заболеваемости.

Подсчитано, что с 22 июня по 15 июля в Анталию приехало 1,2 млн иностранцев, из них 37% оказались российскими гражданами. Самый большой поток отдыхающих из РФ зафиксирован 17 июля — турецкие курорты приняли 28 500 человек со 105 рейсов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».