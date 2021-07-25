Дым от лесных пожаров наблюдается в восьми населенных пунктах Приангарья

Иркутск, 25 июля. Лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Согласно данным космического мониторинга и сведений, предоставленных от единых дежурно-диспетчерских служб, задымление происходит в поселках Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз и селе Большой Патом.

Также отмечается, что случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода в этих районах не зафиксировано.

По последней информации, в Иркутской области сейчас действуют 22 пожара на площади 35 191 га, из них 12 пожаров были потушены на площади 5833 га.

Ранее региональное МЧС сообщало, что задымленность стала сильно заметна сразу в нескольких районах Иркутской области. Так, дым от якутских пожаров пришел в поселок Перевоз и село Большой Патом.