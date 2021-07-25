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Сборная России по стрельбе из лука уступила Южной Корее в финале ОИ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:19
Спорт
Сборная России по стрельбе из лука уступила Южной Корее в финале ОИ
TACC  /  Бобылев Сергей

Токио, 25 июля. Женская сборная России проиграла своим соперницам из Южной Кореи в рамках финальной встречи на летних Олимпийских играх в Токио.

Кореянки не оставили никаких шансов российским спортсменкам, выиграв со счетом 6:0. Стоит отметить, что Южная Корея подтвердила статус сильнейшей сборной мира по стрельбе из лука. Представительницы азиатского государства пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также завоевали золотые награды в этом виде состязания.

Ранее женская сборная России по пляжному волейболу обыграла Италию на Олимпиаде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой.

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