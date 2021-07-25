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Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:01
Армия
Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Балтийского флота

Санкт-Петербург, 25 июля. Парад ко Дню Военно-морского флота России начался в Санкт-Петербурге при участии 54 военных кораблей, 48 воздушных судов, а также тысяч военнослужащих.

Пятый по счету парад должен стать самым масштабным в истории. Его откроют противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» и «П-429». За ними пройдут десантные катера, а после них новейшие малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол».

Ранее в Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым они провели осмотр парадного строя кораблей.

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