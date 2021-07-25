В Севастополе завершился военный парад кораблей в честь Дня ВМФ РФ

Севастополь, 25 июля. Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Севастополе, где находится главная база Черноморского флота России.

По имеющейся информации, парадная линия была сформирована в акватории Севастопольской бухты. Зрители могли увидеть девять кораблей, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», пограничный сторожевой корабль ФСБ «Аметист» и подлодку «Великий Новгород».

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов на катере совершил обход строя кораблей и поздравил их экипажи. Отмечается, что парад прошел без демонстрации выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.