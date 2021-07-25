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В Севастополе завершился военный парад кораблей в честь Дня ВМФ РФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 11:04
Армия
В Севастополе завершился военный парад кораблей в честь Дня ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 25 июля. Военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Севастополе, где находится главная база Черноморского флота России.

По имеющейся информации, парадная линия была сформирована в акватории Севастопольской бухты. Зрители могли увидеть девять кораблей, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», пограничный сторожевой корабль ФСБ «Аметист» и подлодку «Великий Новгород».

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов на катере совершил обход строя кораблей и поздравил их экипажи. Отмечается, что парад прошел без демонстрации выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений.

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крым вмф рф парад
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