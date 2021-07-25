Россиянам объяснили, что категорически нельзя делать на кладбище

Москва, 25 июля. Пространство вокруг могилы во многих культурах считается собственностью покойника. Посетителям кладбищ рассказали, как правильно вести себя в таких местах.

Вокруг кладбища всегда ходит множество легенд, мифов и обрядов. Для многих народов места, где хоронят людей, обладают особой энергетикой и силой, которую живым обычно трудно почувствовать или понять.

Если человек пришел на кладбище, чтобы навестить какого-то конкретного покойника, ему не следует бросать взгляд на чужие могилы. Также не рекомендуется заходить за ограду к месту захоронения чужих мертвецов.

Эти действия могут вызвать гнев покойника. Дело в том, что место захоронения — это последний дом умершего, он может негативно отреагировать, если чужой человек нарушит его личные границы.

Представители различных культур считают, что могила — собственность покойника. Поэтому его душа может разгневаться, если по земле усопшего начнут ходить или разглядывать ее.

Как ранее сообщалось, похоронные бюро выдумывают собственные меры во время прощания с покойником. Однако о некоторых из них не просит Роспотребнадзор.