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Россиянам объяснили, что категорически нельзя делать на кладбище
Общество
Россиянам объяснили, что категорически нельзя делать на кладбище
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июля. Пространство вокруг могилы во многих культурах считается собственностью покойника. Посетителям кладбищ рассказали, как правильно вести себя в таких местах.

Вокруг кладбища всегда ходит множество легенд, мифов и обрядов. Для многих народов места, где хоронят людей, обладают особой энергетикой и силой, которую живым обычно трудно почувствовать или понять.

Если человек пришел на кладбище, чтобы навестить какого-то конкретного покойника, ему не следует бросать взгляд на чужие могилы. Также не рекомендуется заходить за ограду к месту захоронения чужих мертвецов.

Эти действия могут вызвать гнев покойника. Дело в том, что место захоронения — это последний дом умершего, он может негативно отреагировать, если чужой человек нарушит его личные границы.

Представители различных культур считают, что могила — собственность покойника. Поэтому его душа может разгневаться, если по земле усопшего начнут ходить или разглядывать ее.

Как ранее сообщалось, похоронные бюро выдумывают собственные меры во время прощания с покойником. Однако о некоторых из них не просит Роспотребнадзор.

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