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Раскрыты новые подробности увольнения Догилевой и Проскурина из Театра Ермоловой

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:53
Общество
Раскрыты новые подробности увольнения Догилевой и Проскурина из Театра Ермоловой
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 25 июля. Вдова известного российского актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала новые подробности скандального увольнения покойного из московского Театра имени Ермоловой.

Несколько дней назад разгорелся новый скандал, связанный с театром — руководство приняло решение о сокращении актерской труппы, предположительно будут уволены порядка 22 артистов. Причиной тому стала «оптимизация кадров в пандемию коронавирусной инфекции». В Сети напомнили, что похожая история произошла девять лет назад с приходом актера Олега Меньшикова на пост худрука театра.

Первым делом он уволил свою давнюю знакомую актрису Татьяну Догилеву и талантливого артиста Проскурина. Вдова артиста рассказала, что после смены руководства ее мужа попросили написать заявление по собственному желанию.

«Директор театра вызвал Витю в кабинет и сказал: «Олег Меньшиков считает, что это неприлично получать зарплату и при этом не играть спектакли». Витя в то время действительно ничего не играл. Он написал заявление. Многие тогда задавали вопросы, почему да как. Догилева охотно общалась с прессой. Витя молчал», — поделилась Хонда с корреспондентами kp.ru.

Вдова отметила, что виной всему мог стать конфликт ее мужа и Меньшикова на съемках, однако его детали она вспомнить не смогла. Однако, по ее словам, истинная причина заключается в зоне комфорта экс-худрука театра, которую нарушали уволенные актеры. Проскурин и Догилева были некой «оппозицией» новой «власти» и могли активно оспаривать не понравившиеся им решения.

После появления информации о новых сокращениях в Театре имени Ермоловой сотрудники открыто заявили о своем желании бороться за работу. Некоторые отметили, что призовут Меньшикова к ответу в суде.

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