Направление футурологии появится в российских вузах

Москва, 25 июля. Высшие учебные заведения России будут готовить футурологов. Специальность по работе с будущем можно будет получить в магистратуре.

Первые футурологи выпустятся уже в ближайшие пять лет. Об этом сообщила РИА Новости ректор «Университета 2035» Нина Яныкина. В университетах многих стран есть специальность футуролог. Направление обучения появится в России, так как специалисты требуются в сфере бизнеса, органов государственного управления.

Футурологи прогнозируют новые тенденции в сферах экономики, социума, политики и культуры. Чтобы осуществить проект, в российских вузах появятся курсы и элективы, на основе которых специалисты сформируют программу для магистратуры.

Специалист по связям с общественностью Московского авиационного института (МАИ) Дарья Ляликова ранее рассказала о внедрении интерактивных роботов в вуз. Они помогут популяризовать науку для молодого поколения.