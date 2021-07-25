Новый состав Конгресса официально начал работу в Перу

Лима, 25 июля. Новый состав конгресса в Перу, избранный на период с 2021 по 2026 года, начал работу. Об этом сообщается на официальной странице законодательного органа в Twitter.

Торжественная церемония открытия конгресса прошла 23 июля с некоторыми изменениями, внесенными из-за пандемии COVID-19. Присягу приняли 130 избранных конгрессменов от десяти партий в отдельных трех блоках.

Церемония была проведена в полусферическом помещении Законодательного дворца под управлением Совета по подготовке во главе с Хайме Кито от партии Peru Libre («Свободное Перу»).

В первом блоке были 37 депутатов от Peru Libre, пятеро от Juntos por el Peru («Вместе за Перу») и трое от «Пурпурной партии»; во втором — 24 человека от ультраправых Fuerza Popular («Народная сила»), 13 от Renovacion Popular («Народное обновление») и семеро от Avanza Pais («Вперед, страна»).

Наконец, в третьем блоке приняли присягу 16 законодателей от Accion Popular («Народное действие»), 15 от Alianza para el Progreso («Альянс за прогресс»), пятеро от Somos Peru («Мы Перу»), Podemos Peru («Мы можем, Перу»).

????Juran al cargo los congresistas electos de Perú Libre:

✔️ Segundo Teodomiro Quiroz Barboza

✔️ Wilson Rusbel Quispe Mamani

✔️ Abel Augusto Reyes Cam

✔️ Janet Milagros Rivas Chacara pic.twitter.com/nsdhkeo52C — Congreso del Perú (@congresoperu) July 23, 2021

После присяги переговоры между разными группами продолжатся, чтобы сформировать список кандидатов в Исполнительный совет на период с 2021 по 2022 год. Голосование пройдет 26 июля.

Con el quorum reglamentario, se inicia la sesión de juramentación e incorporación de congresistas electos para el período 2021 - 2026. Con el fin de cumplir con las medidas de bioseguridad, el acto se realizará en tres grupos. #NuevoCongreso2021 pic.twitter.com/hCNZKNXkbH — Congreso del Perú (@congresoperu) July 23, 2021

«С кворумом начинается церемония принятия присяги членов и назначение конгрессменов на срок с 2021 по 2026 год. Для соблюдения санитарных норм процесс пройдет в трех группах», — сообщается на официальной странице конгресса в Twitter.

Были образованы две коалиции: одна во главе с руководящей партией Peru Libre, а другая — с оппозиционными группами. В состав первой входят Peru Libre, Juntos por el Peru, Somos Peru, Podemos Peru и the Partido Morado. Во втором альянсе участвуют партия проигравшего кандидата в президенты Кейко Фухимори Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovacion Popular и Avanza Pais.

После долгих попыток оспорить итоги голосования кандидат в президенты и лидер партии «Народная сила» Кейко Фухимори 20 июля заявила, что признает результаты выборов и победу соперника Педро Кастильо.

Новоизбранный президент Педро Кастильо от Peru Libre 28 июля примет присягу перед Конгрессом.