Индия перебросила контртеррористические подразделения к границе с Китаем

Нью-Дели, 25 июля. Индия перебросила около 15 тысяч военнослужащих в регион Ладакх для сдерживания Китая в случае военной агрессии.

В сообщении телеканала India Today говорится, что военный контингент был развернут в районе спорных территорий на границе с Китаем. Контртеррористические подразделения дислоцированы вблизи индийского населенного пункта Лех.

«Это позволит сдерживать Китай на предмет его возможной агрессии в регионе», — говорится в сообщении.

При этом ранее индийские СМИ сообщали, что ВС Индии вывели большую часть военных и техники из региона Ладакх. Стоит отметить, что Нью-Дели часто обвиняет Пекин в нарушении договоренностей по отведению сил и средств.

Ранее сообщалось, что командование призвало индийских военных поддерживать высокую боеготовность из-за «злонамеренных действий Китая». Также стало известно, что два взрыва произошли на военной базе Индии в союзной территории Джамму, передает сайт 360tv.ru.