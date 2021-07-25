Моряки Каспийской флотилии инициировали «морской бой с противником» в рамках Дня ВМФ

Ростов-на-Дону, 25 июля. Специалисты Каспийской флотилии решили разыграть «морской бой» рамках Дня Военно-морского флота России. Моряки воспроизвели «столкновение» с условным противником.

Также военнослужащие продемонстрировали зрителям, как оказывается помощь кораблю, который терпит бедствие. Кроме этого, зрители смогли увидеть высадку морского десанта и пролет военной авиации.

Действия прошли в Дагестане в рамках празднования Дня ВМФ РФ, передает пресс-служба Южного военного округа. Всего в праздничных мероприятиях задействованы около 500 военных и 30 кораблей.

Кроме этого, парад в честь Дня ВМФ РФ состоялся в Петропавловске-Камчатском. В мероприятии приняли участие восемь военных судов.