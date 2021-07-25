Россиян призвали не переживать из-за нарушения когнитивных функций после коронавируса

Москва, 25 июля. Нарушение когнитивных функций у человека после перенесенного коронавируса является нормальным явлением.

Такие осложнения, как ухудшение памяти и снижение концентрации внимания могут возникать после любого вируса. Об этом рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Что касается периода восстановления, то он составляет около месяца и является индивидуальным. Любой человек после болезни быстро устает и долго восстанавливается, в этом нет ничего удивительного, резюмировал Федорович.

Россиянам ранее объяснили, почему COVID-19 стал все чаще проявляться через расстройства желудочно-кишечного тракта. Так, вирус также попадает в организм через кишечник, печень и желудок.