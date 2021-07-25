На юго-востоке Ирана убиты четверо военнослужащих

Тегеран, 25 июля. Четверо военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в ходе боестолкновения с членами незаконных вооруженных формирований в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Перестрелка произошла 23 июля в районе Гуник Хаш, расположенном в 185 км от Захедана, столицы указанной провинции. Представители руководства страны заявили, что подробности происшествия будут объявлены позже.

4 IRGC soldiers killed by 'outlaws' in southern Iran https://t.co/H4AbM1vQtp pic.twitter.com/G7sl2yGllQ — Zyite.news (@ZyiteGadgets) July 24, 2021

В данном регионе нередко вспыхивают конфликты между подразделениями правительственных войск и отрядами сепаратистских группировок. Помимо этого, по территории провинции проходят маршруты контрабанды наркотических веществ из Афганистана.

В мае текущего года в районе пакистанской границы силами КСИР был взят в плен член местной террористической ячейки, еще двое были уничтожены в ходе боестолкновения. Бандгруппу, к которой они относились, обвиняли в подрывной деятельности и работорговле. При обыске укрытия радикалов военнослужащие изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.