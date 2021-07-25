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На юго-востоке Ирана убиты четверо военнослужащих
Весь мир
На юго-востоке Ирана убиты четверо военнослужащих
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency

Тегеран, 25 июля. Четверо военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в ходе боестолкновения с членами незаконных вооруженных формирований в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Перестрелка произошла 23 июля в районе Гуник Хаш, расположенном в 185 км от Захедана, столицы указанной провинции. Представители руководства страны заявили, что подробности происшествия будут объявлены позже.

В данном регионе нередко вспыхивают конфликты между подразделениями правительственных войск и отрядами сепаратистских группировок. Помимо этого, по территории провинции проходят маршруты контрабанды наркотических веществ из Афганистана.

В мае текущего года в районе пакистанской границы силами КСИР был взят в плен член местной террористической ячейки, еще двое были уничтожены в ходе боестолкновения. Бандгруппу, к которой они относились, обвиняли в подрывной деятельности и работорговле. При обыске укрытия радикалов военнослужащие изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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иран ксир
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