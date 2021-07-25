Стало известно, как живет Норкин спустя год после смерти жены

Москва, 25 июля. Известный телеведущий Андрей Норкин после смерти супруги Юлии стал активнее реализовывать себя. Кроме работы над ток-шоу на НТВ, он начал выступать с сольными концертами.

Прошлый год был тяжелым для известного журналиста — 4 июня он потерял любимую супругу, с которой они вместе прожили почти 30 лет. Трагедия сильно ударила по медиаменеджеру, однако он смог найти в себе силы жить дальше.

Первые дни после потери журналист избегал любого общения и приостановил работу на НТВ. Однако на девятый день после похорон он разместил пост, в котором его жена была запечатлена счастливой на отдыхе.

«Я буду помнить ее такой — летящей и радостной. И я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо. И у меня к вам большая просьба: будьте счастливы и запомните Юльку летящей!» — пообещал телеведущий.

Норкин действительно приложил все усилия для оправдания своих слов. За прошедший год телеведущий стал в очередной раз дедушкой и много путешествовал по стране. Несколько недель назад он похвастался обновленным автомобилем, сообщает издание StarHit. Все события он стал активно отражать в Instagram-аккаунте.

Вскоре после поста с обещаниями Норкин вернулся на родной телеканал, а его программа «Место встречи» стала рейтинговой. Он решил развивать чувство юмора: выступать сольно и объездить Россию с туром «Другой формат».

За прошедший год у ток-шоу «Место встречи» появилась огромная база поклонников. Недавно они забили тревогу, когда не увидели передачу в обычное время. Норкин рассказал, что такие перемены связаны с отпуском съемочной команды.