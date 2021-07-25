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Врач-нарколог предостерег отдыхающих от купания в жару в состоянии опьянения
Общество
Врач-нарколог предостерег отдыхающих от купания в жару в состоянии опьянения
pixabay.com

Москва, 25 июля. Купание в состоянии алкогольного опьянения — опасно для жизни. В жаркую погоду степень опасности повышается из-за возможного спазма сосудов.

Перепады температур представляют серьезную опасность для нетренированного человека, поэтому в состоянии алкогольного опьянения следует воздержаться от купания. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

«Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, и это тоже может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь», — подчеркнул он.

Врач отметил, что пить холодные напитки в жару также следует только тренированным людям. Это связано с вероятностью образования местных спазмов и некротизации ткани носоглотки, что создает питательную среду для различных бактерий. Также холодная вода может негативно сказаться на состоянии иммунитета человека, что повышает риск заражения опасными вирусными инфекциями.

Россиянам рекомендуется соблюдать все требования безопасности во время отдыха на пляже. Ранее специалисты МЧС рассказали, какие меры предосторожности должен знать каждый человек.

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алкоголь здоровье пляж купание рекомендации
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