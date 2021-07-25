Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 11:38
11:34
Политика
Чешский журналист назвал враждебной деятельность США против России
11:33
Политика
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил моряков с профессиональным праздником
11:32
Общество
В России за сутки зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19
11:31
Армия
Путин рассказал о не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетах ВМФ России
11:29
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии разбился дельтапланерист
11:29
Общество
Сатановский рассказал, как российские спортсмены сумели провести WADA на Олимпиаде
11:29
Происшествия
Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
11:28
Армия
Путин оценил способность ВМФ России нанести удар по противнику
11:25
Общество
Названы самые популярные причины головной боли по утрам
11:23
Армия
Командующий войсками ЮВО рассказал, как Черноморский флот реагирует на провокации НАТО
Все новости

Путин и Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:45
Армия
Путин и Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Кронштадт, 25 июля. Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте.

Осмотр начался нынешним утром. К российскому лидеру и главе оборонного ведомства также присоединился главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Они прошли вдоль строя на катере.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав экипажей боевых кораблей в Кронштадте с Днем ВМФ. Главный военно-морской парад развернется в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей, 48 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, нынешний парад станет самым масштабным в сравнении с предыдущими. Сайт 360tv.ru опубликовал схемы прохода кораблей по Санкт-Петербургу.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Путин и Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте
путин россия шойгу вмф день вмф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru