Путин и Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте

Кронштадт, 25 июля. Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу начали обход парадного строя кораблей ВМФ РФ в Кронштадте.

Осмотр начался нынешним утром. К российскому лидеру и главе оборонного ведомства также присоединился главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Они прошли вдоль строя на катере.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав экипажей боевых кораблей в Кронштадте с Днем ВМФ. Главный военно-морской парад развернется в Санкт-Петербурге при участии 54 кораблей, 48 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, нынешний парад станет самым масштабным в сравнении с предыдущими. Сайт 360tv.ru опубликовал схемы прохода кораблей по Санкт-Петербургу.