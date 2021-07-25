Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 11:38
11:34
Политика
Чешский журналист назвал враждебной деятельность США против России
11:33
Политика
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил моряков с профессиональным праздником
11:32
Общество
В России за сутки зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19
11:31
Армия
Путин рассказал о не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетах ВМФ России
11:29
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии разбился дельтапланерист
11:29
Общество
Сатановский рассказал, как российские спортсмены сумели провести WADA на Олимпиаде
11:29
Происшествия
Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
11:28
Армия
Путин оценил способность ВМФ России нанести удар по противнику
11:25
Общество
Названы самые популярные причины головной боли по утрам
11:23
Армия
Командующий войсками ЮВО рассказал, как Черноморский флот реагирует на провокации НАТО
Все новости

Жителей России предупредили о возможном росте ипотечных ставок
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте ипотечных ставок
pixabay.com  /  nattanan23

Москва, 25 июля. Решение Центрального банка России по повышению ключевой ставки может вызвать рост ставок в ипотечных продуктах на 0,7 процентных пункта.

Увеличение ставки ЦБ стало самым резким с декабря 2014 года — оно вызвано стремлением регулятора замедлить инфляцию. Реакция большинства кредитных организаций в стране будет видна в течение месяца, полагает экономист Валерий Миронов.

«Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, ориентируясь на Сбербанк. Если он повысит ставки по кредитам на 0,7—1% пункта, то и остальные отреагируют», — передает URA.RU слова эксперта.

Позицию Миронова относительно влияния ключевой ставки на ипотечное кредитование разделяет и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он высказал похожее мнение еще до принятия решения Банком России.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жителей России предупредили о возможном росте ипотечных ставок
банк россии ипотека банки центробанк рф ключевая ставка жилищное кредитование жилищные займы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru