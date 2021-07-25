Жителей России предупредили о возможном росте ипотечных ставок

Москва, 25 июля. Решение Центрального банка России по повышению ключевой ставки может вызвать рост ставок в ипотечных продуктах на 0,7 процентных пункта.

Увеличение ставки ЦБ стало самым резким с декабря 2014 года — оно вызвано стремлением регулятора замедлить инфляцию. Реакция большинства кредитных организаций в стране будет видна в течение месяца, полагает экономист Валерий Миронов.

«Банки начнут реагировать примерно через неделю или полторы, ориентируясь на Сбербанк. Если он повысит ставки по кредитам на 0,7—1% пункта, то и остальные отреагируют», — передает URA.RU слова эксперта.

Позицию Миронова относительно влияния ключевой ставки на ипотечное кредитование разделяет и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он высказал похожее мнение еще до принятия решения Банком России.