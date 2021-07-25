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Иран подал в ВОЗ заявку на регистрацию собственной вакцины от COVID-19
Весь мир
Иран подал в ВОЗ заявку на регистрацию собственной вакцины от COVID-19
pixabay.com  / 

Тегеран, 25 июля. Министерство здравоохранения Ирана подало заявку на регистрацию отечественной вакцины COVIran Barakat во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Преподаватель Института Пастера в Иране доктор Асгар Абдоли пояснил, что для этого требуется предоставить в ВОЗ документацию, касающуюся разработки и тестирования вакцины, а затем защитить научный труд в данной области.

Он отметил также, что первая часть доклада о доклинической фазе исследования будет опубликована в ближайшее время, подчеркнув, что вся научная деятельность проводились силами специалистов иранского сектора здравоохранения.

Абдоли заявил, что многие развитые государства не хотят продвижения Исламской республики на мировом рынке в этой сфере и сообщения о дефиците сырья для производства вакцины в стране «являются лишь слухами, распространяемыми для принижения успехов Ирана».

Он также проинформировал, что на следующей неделе ожидается поставка 2 млн доз COVIran Barakat.

По сведениям Министерства здравоохранения Ирана, с момента окончания испытаний около 7,5 млн человек ввели первую дозу лекарства и 2,3 млн завершили полный курс вакцинации.

Третья фаза клинических исследований COVIran Barakat началась 25 апреля. Препарат был успешно протестирован на 20 тысячах добровольцев, после чего 15 июня Минздрав выдал экстренное разрешение на его массовый выпуск. Менее чем за месяц произвели почти три миллиона доз, из них 700 тысяч были выделены для медицинских сотрудников.

Сообщается, что 22 июля второй этап вакцинации прошел верховный лидер страны Али Хаменеи.

При этом Тегеран также заявил о получении первой партии японского препарата AstraZeneca в количестве более миллиона доз, переданной из Токио безвозмездно, а на следующей неделе ожидается поставка еще 1,8 млн.

По словам представителей сектора здравоохранения, закупка иностранных вакцин будет осуществляться до тех пор, пока национальные предприятия не смогут в полной мере обеспечить потребности медицинских служб.

По официальным данным, общее число заразившихся в Иране составляет около 3,66 млн человек, из них 3,24 млн были выписаны из больниц после выздоровления. Общее число летальных исходов достигло более 88 000 человек. За последние сутки в медучреждения с подозрением на COVID-19 прибыли 18,6 тысячи новых пациентов, 2 509 из которых были госпитализированы. Смертность от заболевания за последние 24 часа составила 259 человек.

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