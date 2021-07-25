Видео подготовки к военно-морскому параду в Калининграде появилось в Сети

Калининград, 25 июля. Корабли Балтийского флота начали подготовку к торжественному параду ко Дню Военно-морского флота России в Калининграде, сообщает телеканал «Звезда».

По данным СМИ, в открытом море уже формируется колонна кораблей. Тем временем на побережье ждут прибытия командующего Балтийским флотом, который пройдет на катере вдоль всего строя кораблей. После парада в Калининграде состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого будут продемонстрированы умения морских пехотинцев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ. Он также распорядился провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также парады военных кораблей в Севастополе, Владивостоке, Балтийске и других городах. Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде.