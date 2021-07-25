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Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета населенный пункт Желобок у линии фронта в ЛНР

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:37
Новороссия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета населенный пункт Желобок у линии фронта в ЛНР
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Луганск, 25 июля. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз открывали огонь по населенному пункту на линии соприкосновения в ЛНР.

В сообщении представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что 24 июля ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР. По имеющимся данным, огонь из гранатомета велся по расположенному у линии фронта населенному пункту Желобок.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР подавили огневые позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенных пунктов республики. Стоит отметить, что в Киеве все чаще стали говорить о силовом захвате Донбассе. По словам некоторых политиков, украинская армия технически может легко взять под свой контроль территории ЛДНР, передает сайт 360tv.ru.

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ЛНР всу обстрел
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