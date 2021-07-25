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Пешеход погиб после наезда легкового автомобиля в Балашове

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:31
Происшествия
Пешеход погиб после наезда легкового автомобиля в Балашове
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Саратов, 25 июля. Смертельная авария произошла в центре Балашова в Саратовской области. Под колесами Daewoo Nexia погиб мужчина.

По данным регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил 34-летнего местного жителя. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. Инцидент произошел напротив дома №136 по улице Ленина.

Пьяный водитель устроил ДТП на федеральной трассе под Тюменью, сообщало URA.RU. В результате происшествия погибли двое жителей Кургана, ехавшие домой на своем автомобиле. Еще один мужчина получил легкие травмы.

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