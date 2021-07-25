Подведены первые итоги XVI фестиваля «Архстояние»

Калуга, 25 июля. Калужская область проводит XVI фестиваль «Архстояние». Главной темой кураторы выбрали «Личное» — рассказ о внутренних и внешних изменениях во время пандемии COVID-19.

Благодаря фестивалю, который уже несколько лет проходит на одной площадке, образовалась целая инфраструктура, в которую входят более 100 человек. Продюсер мероприятия Юлия Бычкова отказалась раскрывать бюджет «Архстояния-2021». Участниками программы в этом году стали порядка 11 тысяч человек.

В этом году мероприятие отметилось большим количеством ярких инсталляций. Среди творцов свою работу «Русское идеальное» предоставил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Она представляет собой огромную отполированную трубу, которая зависла на обрыве холма, сообщает РИА Новости.

При содействии партнера Музея AZ художник Владимир Наседкин создал проект «Пьяный забор», который символизирует разделение близких во время пандемии. Одна из ярких новинок фестиваля — «Непроходимая чаща» от Василисы Прокопчук и Евгения Брагина, которую отметили жюри.

Кроме этой работы, профессиональные судьи отметили проект «Глубокие связи» Владимира Ермаченкова, Николая Голикова и Алены Цишевской. Инсталляция, состоящая из огромного количества связанных нитей, получилась очень «инстаграммной».

После прошлогоднего фестиваля в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой сохранился огромный объект, который сожгли в честь Масленицы. Таким образом они связали праздник с пандемией коронавируса.