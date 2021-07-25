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Проходят проверку на прочность: депутат Вострецов отреагировал на гей-парад в Венгрии
Общество
Проходят проверку на прочность: депутат Вострецов отреагировал на гей-парад в Венгрии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В настоящее время Европа проходит испытание на прочность, от которого зависит дальнейшее существование ЕС. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что в Будапеште на фоне принятого недавно в Венгрии закона о запрете пропаганды гомосексуализма в школах прошел гей-парад.

«Запретили ЛГБТ-пропаганду, а эта нечисть использует все методы, проводит гей-парад. Причем, если им помешать, получается, что свободу «давят». Это провокация! От того, насколько сильно и зрело общество в той или иной европейской стране, зависит будущее Европы. Они сейчас проходят проверку на прочность», — заявил председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф».

Сергей Вострецов также выразил уверенность, что Брюссель уже устал от навязываемых западных ценностей.

«В Европе сейчас идет переосмысление ценностей. Понятно, что в случае с «Северным потоком — 2» американцы «нагибали» немцев, желая заставить покупать их газ. Однако немцы все-таки оказались прагматичной нацией, смогли поставить свои интересы на первое место. То же самое сейчас во всех странах Евросоюза — идет переосмысление ценностей. В том числе — в Венгрии», — пояснил собеседник ФАН.

Американцы «нагибали» немцев: депутат Вострецов отреагировал на гей-парад в Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»  / владимир тулин

В завершение он подчеркнул, что европейским странам сейчас требуется быть сплоченными.

«Они там все — как банка с пауками. Там нет общности. Мне кажется, ЕС сейчас проходит испытание на выживаемость как Европа. Не станет ли она лет через 1020 Ближним Востоком, который они разорили? У этих ребят [мигрантов] и с ценностями, и с пониманием обстановки все в порядке. Если европейцы не сохранят свою идентичность, то мы просто будем иметь большую Турцию на территории Евросоюза», — подытожил депутат.

Ранее ФАН сообщил, что Сергей Вострецов совершил рабочую поездку на Дальний Восток. В рамках визита он также встретился с активистами Объединения профсоюзов России «Соцпроф» в Хабаровском крае.

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лгбт европа вострецов гей-парад
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