Сборная России по пляжному волейболу обыграла Италию на ОИ

Токио, 25 июля. Женская сборная России по пляжному волейболу одержала уверенную победу над командой Италии со счетом 2:0 в рамках группового этапа на Олимпиаде в Токио.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина на протяжении обеих партий доминировали над Мартой Менегатти и Викторией Орси. Первый сет россиянки выиграли со счетом 21:18, второй — 21:15. Сборная России свой следующий матч проведет против команды Кубы. Встреча пройдет 28 июля. Начало игры в 10:00 по московскому времени.

Ранее сборная России по стрельбе из лука прошла в финал на Олимпиаде. Россиянкам удалось одержать разгромную победу над США со счетом 6:0.