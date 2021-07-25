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Сборная России по пляжному волейболу обыграла Италию на ОИ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:31
Спорт
Сборная России по пляжному волейболу обыграла Италию на ОИ
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Токио, 25 июля. Женская сборная России по пляжному волейболу одержала уверенную победу над командой Италии со счетом 2:0 в рамках группового этапа на Олимпиаде в Токио.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина на протяжении обеих партий доминировали над Мартой Менегатти и Викторией Орси. Первый сет россиянки выиграли со счетом 21:18, второй — 21:15. Сборная России свой следующий матч проведет против команды Кубы. Встреча пройдет 28 июля. Начало игры в 10:00 по московскому времени.

Ранее сборная России по стрельбе из лука прошла в финал на Олимпиаде. Россиянкам удалось одержать разгромную победу над США со счетом 6:0.

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