Россиянам объяснили, когда можно привиться от гриппа после вакцинации против COVID-19

Москва, 25 июля. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа лучше всего проводить с промежутком в месяц.

Последовательность прививок при этом не играет никакой роли. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает очень большую нагрузку на организм», — объяснил медик в беседе с ТАСС.

С коллегой согласился и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. По его словам, точный график вакцинации составит врач во время осмотра пациента.

Именно массовая вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2. Об этом заявил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.