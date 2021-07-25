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Россиянам объяснили, когда можно привиться от гриппа после вакцинации против COVID-19

  /   Обновлено: 25 июля 2021 10:21
Общество
Россиянам объяснили, когда можно привиться от гриппа после вакцинации против COVID-19
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Москва, 25 июля. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа лучше всего проводить с промежутком в месяц.

Последовательность прививок при этом не играет никакой роли. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает очень большую нагрузку на организм», — объяснил медик в беседе с ТАСС.

С коллегой согласился и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. По его словам, точный график вакцинации составит врач во время осмотра пациента.

Именно массовая вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2. Об этом заявил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

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грипп вакцинация коронавирус
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