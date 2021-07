Житель Ливана погиб в результате несчастного случая в очереди к АЗС

Бейрут, 25 июля. Один мужчина погиб и еще трое пострадали в результате аварии на одной из автозаправочных станций сети Coral. Инцидент произошел в 2:30 ночи на шоссе Бейрут — Южный Ливан.

A man killed in a queue at a gas station on Saturday was the latest victim of the unprecedented crisis in Lebanon. . . #Lebanese #man #dies #accident #waiting #gas #station #queue pic.twitter.com/Mvto1LSdpm

Махмуд Дельбани, 27-летний гражданин Ливана, находился в очереди на АЗС, когда водитель грузовика въехал в его автомобиль, при этом задев еще несколько машин. Сообщается, что мужчина направлялся на юг для встречи с друзьями.

Километровые заторы перед автозаправками в Ливане стали известны как «очереди унижения и стыда» из-за долгих часов, которые водителям приходится проводить в ожидании. Подобная ситуация сложилась ввиду ограниченного объема бензина, закупаемого Бейрутом за счет государственных резервов. Из-за этого большинство АЗС прекратили свою работу.

Очереди на автозаправках являются постоянным источником заторов, аварий, а также насилия: ливанцы скандалят, вступают в драки и в перестрелки с летальным исходом.

#Lebanon is descending into chaos as fuel shortages continue to grow. Gunfire erupts at a gas station as several people fight over fuel. As medications and essential supplies also dwindle, these clashes are predicted to become more common and more deadly.pic.twitter.com/VmaNQwdDqp