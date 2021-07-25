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Житель Ливана погиб в результате несчастного случая в очереди к АЗС
Весь мир
Житель Ливана погиб в результате несчастного случая в очереди к АЗС
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 25 июля. Один мужчина погиб и еще трое пострадали в результате аварии на одной из автозаправочных станций сети Coral. Инцидент произошел в 2:30 ночи на шоссе Бейрут — Южный Ливан.

Махмуд Дельбани, 27-летний гражданин Ливана, находился в очереди на АЗС, когда водитель грузовика въехал в его автомобиль, при этом задев еще несколько машин. Сообщается, что мужчина направлялся на юг для встречи с друзьями.

«Он ушел от нас слишком рано. Какой трагически неожиданный и унизительный конец для такого милого и улыбчивого человека. Я не могу смириться с тем, что произошло! Почему он должен был уйти таким образом?», — прокомментировал произошедшее друг погибшего, Хусейн из южного города Сур.

Километровые заторы перед автозаправками в Ливане стали известны как «очереди унижения и стыда» из-за долгих часов, которые водителям приходится проводить в ожидании. Подобная ситуация сложилась ввиду ограниченного объема бензина, закупаемого Бейрутом за счет государственных резервов. Из-за этого большинство АЗС прекратили свою работу.

«Покойся с миром, Махмуд, тебя будет не хватать... Слишком рано, дорогой, но такова наша судьба в Ливане... Невинные люди погибают, а глупые политики живут долго...», — написал в соцсети еще один друг убитого — Тарек.

Очереди на автозаправках являются постоянным источником заторов, аварий, а также насилия: ливанцы скандалят, вступают в драки и в перестрелки с летальным исходом.

Данные обстоятельства являются следствием всеохватывающего экономического кризиса, поразившего экономику Ливана. Национальная валюта, с 2019 года обесценившаяся более чем в 10 раз, продолжает падение. Население, две трети из которого оказались за чертой бедности, испытывают трудности с доступом к медикаментам, топливу, электричеству, продовольствию. Это, в свою очередь, является постоянной предпосылкой для народных волнений.

Для смягчения положения Бейрут использует валютные резервы, закупая на них товары первой необходимости. Так, например, на днях было заключено соглашение с Ираком на поставки одного миллиона мазута в год в обмен на неназванные товары и услуги. При этом данных объемов будет хватать ливанским электростанциям на три-четыре месяца постоянной работы.  

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ливан бензин
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