Москва, 25 июля. Российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом. На предстоящих Олимпийских играх в Токио они выйдут с символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Но желание продемонстрировать принадлежность к великой нации оказалось сильнее, пишет «ПолитПазл». Несмотря на запреты WADA, россияне все-таки смогли это сделать, прибегнув к небольшой хитрости.

Обратил внимание на данный факт популярный российский политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский. Комментируя открытие летней Олимпиады в эфире радиостанции «Вести FM», он указал, что костюмы участников Олимпиады выглядели как один большой триколор.

Политолог дал понять, что WADA не может никак повлиять на подобную «выходку». Нынешний глава организации Витольд Банька откровенно возмутился данным событием, признав, что форма действительно четко демонстрирует принадлежность участников к РФ. При этом Банька указал, что WADA не в состоянии помешать участникам соревнований выступать в форме с триколором, поскольку все требования по костюмам соблюдены.

«Банька — сравнительно молодой мужик, он был дошколенком, когда СССР распался. Что мы ему персонально сделали — непонятно. Но не любит он Россию так, что аж кушать не может. С этой точки зрения цвету и дизайну формы сборной можно только аплодировать стоя. Молодцы!» — прокомментировал ситуацию Сатановский.

Эксперт считает, что российским спортсменам необходимо надеть полностью красную форму, что точно натолкнет представителей WADA на «яркие и теплые воспоминания».

«Под каким флагом наши освобождали Польшу от нацистов? Если Баньке не нравится русский триколор, то почему бы ему не сделать такое счастье?» — съязвил Сатановский.

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