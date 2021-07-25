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Власти Турции могут изменить коронавирусные ограничения для туристов из России
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Власти Турции могут изменить коронавирусные ограничения для туристов из России
pixabay.com

Анкара, 25 июля. Коронавирусные ограничения для российских туристов, отдыхающих в Турции, могут изменить, заявил глава союза инфекционистов республики Мехмет Джейхан.

По его словам, усилить меры борьбы против COVID-19 необходимо из-за роста заболеваемости в Турции. Выход из сложившейся ситуации заключается в двустороннем подходе, подчеркнул Джейхан.

Так, граждане должны вакцинироваться. Кроме того, необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В противном случае остановить рост заболеваемости не удастся, добавил инфекционист.

Распространения нового штамма коронавируса «Дельта» может стать причиной закрытия Турции. Об этом ранее сообщил министр туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

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