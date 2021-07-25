Остались без Родины: снос Монумента славы во Львове может положить конец Украине

Накануне во Львове окончательно уничтожили простоявший полвека Мемориал победителям нацизма в Великой Отечественной войне на улице Стрыйской. Там снесли основную часть композиции — фигуры Родины-матери и Солдата-освободителя. Корреспондент ФАН, неоднократно бывавшая во Львове и наблюдавшая процесс своими глазами, объясняет, как местные власти и жители дошли до жизни такой.

Видео процесса, как рабочие лебедкой демонтируют фигуры Родины-матери и Солдата-освободителя, облетело украинские соцсети и телеканалы. Большинство местных СМИ прокомментировали это в позитивном ключе — вот, мол, «семимильными шагами избавляемся от советского наследия». Националисты тоже праздновали это событие, говоря: «Сегодня каждый львовянин может видеть, как монумент красных «захватчиков» уходит в небытие».

Но и с теми, и с другими, в общем-то, все понятно — работников массмедиа давно, еще после Майдана, «отсортировали» по идеологическому признаку. А у украинских националистов со знанием истории, да и с совестью, все крайне печально. Но вот что думают местные жители? Ведь во многих семьях на Западной Украине были старики — ветераны ВОВ? Увы, местным жителям, как убедился за три визита во Львов корреспондент ФАН, в основном все равно, что будет с памятниками освободителям города.

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Часть из них симпатизирует националистам и их взглядам, еще одна часть — откровенно боится этих молодчиков. Но большая часть жителей Львова просто живет своей повседневной жизнью, пытаясь свести концы с концами, и не сильно парится по поводу политики и исторической памяти. Горожане давно смирились и с тем, что по указу мэра Андрея Садового здесь фактически запрещено устраивать шествия в честь 9 Мая, и, вообще, как-либо отмечать эту дату.

Поэтому процесс сноса мемориала львовские власти проводили садистски сладострастно, по частям. Сначала, в 2017 году, они признали сам памятник «находящимся в аварийном состоянии». В любом нормальном городе это стало бы причиной для его ремонта, но во Львове — отличным поводом для сноса. 30-метровую стелу Монумента славы повалили еще в марте 2019 года, причем взрывчатку под нее закладывали дважды, а подрыв удался лишь с третьей попытки. За всем этим с ужасом наблюдали местные ветераны ВОВ. А один из создателей самого Мемориала славы — Аполлон Огранович, также проживавший во Львове, в этот день умер — не выдержало сердце.

Весной 2021 года на Стрыйской улице «с мясом» отрывали от пилона барельефы с изображениями советских солдат. И вот теперь — фигуры Родины-матери и Солдата-освободителя. Их погрузили на грузовики и увезли в музей «Территория террора». Вообще-то, он создан на месте бывшего львовского гетто и целиком посвящен памяти евреев — жертв Холокоста. Но, в соответствии с веяниями из соседней Польши, теперь здесь же, на заднем дворе музея, хранятся и советские символы.

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Когда корреспондент ФАН впервые попала на Стрыйскую улицу Львова, гранитная стела еще была на месте. Она вместе с пилоном была огорожена мерзким коричневым забором, который местные наци исчеркали аршинными лозунгами типа «Бандера, вставай!».

Тогда я впервые попробовала поговорить с местными жителями о том, как они смотрят на процесс уничтожения памятника, да и памяти в целом. Только один из них, пожилой мужчина в старомодном костюме, кратко сообщил мне: «Это просто позор!». Остальные либо отворачивались от камеры и шагали дальше, либо пытались наехать, типа «Ты шо, москаль, шо ли, такие вопросы тут людям задаешь?!».

В мой второй приезд в город стела была уже взорвана, а барельефы воинов на пилоне, спрятанном за забором, искрасили в национальные желто-голубые цвета. Но Родина-мать и Солдат-освободитель все еще гордо стояли на своих местах. Впрочем, уже тогда снимать возле оскорбляемого властью памятника стало тяжело. Солдаты и офицеры, выходившие из расположенной тут же Академии сухопутных войск, угрюмо и подозрительно косились всякий раз, когда я направляла фотоаппарат на монумент. Все закончилось тем, что ко мне подъехала патрульная машина, и коп, повертев в руках мое удостоверение, посоветовал мне убираться восвояси, «пока в участок не забрали».

Монумент славы не единственный памятник во Львове, который подвергается унижению и тихому уничтожению. Здесь же, на другом конце города, находится мемориальное кладбище — Холм славы, где похоронен легендарный советский разведчик Николай Кузнецов и сотни других героев ВОВ. 9 мая этого года корреспондент ФАН приехал туда, чтобы посмотреть, как чествуют ветеранов в День Победы. Тогда я увидела дикую картину, которую вряд ли скоро забуду.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В День Победы все подходы к кладбищу были оцеплены полицейскими, стоявшими через каждые пять метров. Сам мемориал выглядел ободранным: все звезды, ордена и штандарты были давно сорваны с его стен. А сами стены носили многочисленные следы перекраски — на месте десятков замазанных свастик и проклятий в адрес русских, оставленных нацистами. На площадке перед входом расположились два десятка самих радикалов — в майках и кепках с рунами и «черным солнцем», они слушали через огромные колонки фашистские марши.

Еще с десяток нацистов парами ходили по самому кладбищу — «следили за порядком», заглядывали в лица горожанам, которые принесли цветы победителям. Полиция стояла в стороне и не вмешивалась в ситуацию. Но самое жуткое впечатление на корреспондента ФАН произвела встреча с реальными ветеранами. Я встретила их на обратном пути. Двое дедушек, лет под 90, увешанные медалями, держась друг за друга, шли к мемориалу. Когда я стала снимать их на камеру, они съежились, а один из них произнес: «Вот, сегодня, Петя, нас тут снимут, а завтра опять придут орать под окна».

Львовские ветераны явно были запуганы до предела. От несправедливости происходящего у меня защемило внутри, встал ком в горле.

«С праздником вас, дорогие!» — с трудом произнесла я.

Федеральное агентство новостей / Олег Ростовцев

Ветераны удивленно встрепенулись. В следующие пять минут они рассказывали, что в городе идет тотальная слежка за пророссийскими жителями, праздновать 9 Мая официально запрещено, зато для местных нацистов во Львове настоящее раздолье.

«Никогда не думал, что доживу до такого кошмара», — сказал один из них, отвернувшись от камеры.

«Простите их, дедушки, простите, ради бога. Все они будут гореть в аду», — произнесла я на прощание.

Сейчас во Львове активно спорят о том, что будет на Стрыйской вместо Монумента славы. Лидеры националистов хотят поставить там мемориал в честь украинских солдат, воевавших в Донбассе. Власти города вроде бы тоже запланировали создать на этом месте Сквер памяти героев Украины, но еще и обустроить под ним подземный паркинг, а вокруг — велодорожку. Впрочем, местные бизнесмены давно уже хотят построить здесь новый торговый центр и, скорее всего, этим все в итоге и закончится.

В целом, переписывание недавней истории, как общепринятый тренд в иностранных государствах, в случае с Западной Украиной смотрится особенно вызывающе. Львов до 1939 года носил название Вильно и был частью Польши. Украина получила эти земли в результате известного так называемого пакта Молотова-Риббентропа, который почему-то обожают критиковать в самой Незалежной. Выглядит это глупо, но еще более глупо для львовян — пытаться забыть, кто их освободил от фашистской оккупации, и мечтать о восстановлении «исторического статус-кво».

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В Польше не скрывают, что хотели бы вернуть себе территории, отданные Украине в 1939 году. Польские футбольные фанаты на матчах орут следующие кричалки: «Вильно — исконная польская территория, и она еще будет нашей». Польские националисты спят и видят, как бы забрать у Украины эти земли. И даже в польской армии солдаты поют строевую песню «Вильно — польский город», по которому идут «славные польские гусары».

По мнению аналитиков, заставляя граждан забывать реальную историю Великой Отечественной войны, в Киеве фактически рубят сук, на котором сидят. Благодаря недальновидной политике властей, Украина уже лишилась нескольких своих регионов. Ее западные соседи, такие, как Венгрия и Румыния, охотно раздают паспорта жителям ее приграничных регионов. Польша вовсю раздает украинским заробитчанам «карточки поляков», всячески стимулируя их не возвращаться на Родину.

Поэтому недалек тот день, когда жители Западной Украины, снеся последние мемориалы советским воинам, начнут громить здания украинских администраций, предъявлять претензии Киеву и открыто требовать официального вхождения в состав Республики Польской. То есть нынешний демонтаж Мемориала славы — это крупный шаг украинских властей к развалу собственной страны.

Федеральное агентство новостей /

Вменяемые украинские пользователи соцсетей оставили под новостями о сносе фигур Родины-матери и Солдата-освободителя весьма едкие комментарии. Так, Александрина А. заметила: «С одной стороны, мемориал жалко. С другой, ну и зачем жителям Западной Украины торжественные памятники — чтобы они их оскверняли, издевались над нашим славным прошлым? Снесли и хорошо. Придет время — мы тоже им головы снесем, и поставим новые».

«Позволив снести мемориал, этот город заслужил обратное переименование в Вильно. А также передачу на трое суток в руки польских «патриотов», желающих рассчитаться с западенцами за Волынскую резню», — заметил пользователь Василий Вятский.

«Кроме как воевать с памятниками истории, эти трусливые борцуны ничего не могут сделать России. Ничего, скоро туда поляки придут, порядок наведут. Снесут все памятники Бандере и установят памятники Пилсудскому», — поддержал его Олег Б.

«Вообще, хуторянам мемориал ни к чему. Им больше понятен на этом месте торговый центр или уличный рынок. Но наиболее органично там будет смотреться лужа для местных хряков», — заметил Богдан Г.

Наконец, пользовательница Софья К. кратко резюмировала: «Люди этого города просто не достойны иметь такой памятник». С этим полностью согласен корреспондент ФАН.