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Антимасочник жестоко избил кондуктора автобуса в Красноярске

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:59
Происшествия
Антимасочник жестоко избил кондуктора автобуса в Красноярске
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Красноярск, 25 июля. Пассажиры автобуса устроили потасовку на остановке общественного транспорта в микрорайоне «Тихие Зори» в Красноярске.

Все произошло днем 24 июля. В ходе движения автобуса между пассажиром и сотрудниками транспорта произошел конфликт из-за отказа первого надеть медицинскую маску. Как сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, кондуктор получил телесные повреждения.

«В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проводится проверка», — отмечается в сообщении правоохранителей.

В итоге дебошира удалось обезвредить и удержать до приезда на место сотрудников полиции. По некоторым данным, антимасочник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев попросил областную прокуратуру подключиться к обеспечению масочного режима в региональном центре, сообщало URA.RU.

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автобус красноярский край антимасочник
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