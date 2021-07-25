«Этот день в истории». Что произошло 25 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета и подразделений ФСБ России. Официально его утвердили только в 2014 году. Именно 25 июля вышел указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского».

А в 1814 году изобретатель Джордж Стефенсон провел испытание первого паровоза. Скорость машины составила лишь 6,4 км/ч.

Подробнее узнать о том, что еще произошло 25 июля, вы можете узнать из нашего нового выпуска.