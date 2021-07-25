Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 11:36
11:34
Политика
Чешский журналист назвал враждебной деятельность США против России
11:33
Политика
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил моряков с профессиональным праздником
11:32
Общество
В России за сутки зарегистрировали 24 072 новых случая COVID-19
11:31
Армия
Путин рассказал о не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетах ВМФ России
11:29
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии разбился дельтапланерист
11:29
Общество
Сатановский рассказал, как российские спортсмены сумели провести WADA на Олимпиаде
11:29
Происшествия
Вертолет МЧС доставил продукты в пострадавшие от паводка села Забайкалья
11:28
Армия
Путин оценил способность ВМФ России нанести удар по противнику
11:25
Общество
Названы самые популярные причины головной боли по утрам
11:23
Армия
Командующий войсками ЮВО рассказал, как Черноморский флот реагирует на провокации НАТО
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 25 июля, праздники, факты, люди
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета и подразделений ФСБ России. Официально его утвердили только в 2014 году. Именно 25 июля вышел указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского».

А в 1814 году изобретатель Джордж Стефенсон провел испытание первого паровоза. Скорость машины составила лишь 6,4 км/ч.

Подробнее узнать о том, что еще произошло 25 июля, вы можете узнать из нашего нового выпуска.

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 25 июля, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru