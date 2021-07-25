Зеленский запретил украинским чиновникам и военным иметь иностранное гражданство

Киев, 25 июля. Украинским чиновникам и военным запретили иметь иностранное гражданство. Закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

По решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) чиновники в своих декларациях должны указывать информацию об отсутствии иностранного гражданства, а также документы, по которым им разрешено постоянное проживание на территории другого государства, если таковые имеются.

Правительство Украины в августе должно предоставить отчет для СНБО о результатах разработки законопроектов по урегулированию вопросов двойного (множественного) гражданства.

Ранее стало известно, что украинцев, которые имеют российский паспорт, могут лишить гражданства Украины. Законопроект передан на рассмотрение руководству Верховной рады.