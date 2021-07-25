Парад в честь Дня Военно-морских сил России: прямая трансляция ФАН

Сегодня, 25 июля, все внимание приковано к Санкт-Петербургу и Кронштадту, где проходит главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. В этом году Российскому флоту — 325 лет!

Президент России Владимир Путин специально прибыл в Кронштадт, чтобы принять главный военно-морской парад. В этом году в мероприятии запланировано участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

«Также в этот день в присутствии Владимира Путина на Адмиралтейских верфях состоится церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Механик Сизов» — это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана.

В статической части будут показаны дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», атомные подлодки «Вепрь» и «Орел» и впервые участвующий в параде, новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир». В авиационной части парада можно будет увидеть Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибию Бе-200 и Бе-12, самолеты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолеты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52, Ка-29, Ка-31.

Федеральное агентство новостей /

День Военно-морского флота Российской Федерации отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года. День ВМФ отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

В этот день по всей стране проходит множество памятных и торжественных мероприятий, народные гуляния и встречи ветеранов. Первый русский боевой корабль — фрегат «Орел» — построили при царе Алексее Михайловиче. Название первый русский военный парусник получил в честь государственного герба.

Сирийская Арабская Республика (САР) также готовится к торжественному параду в честь Дня Военно-морского флота России. Корабли ВМФ и суда обеспечения, входящие в состав постоянного оперативного соединения флота в Средиземном море, выстроились на рейде у побережья города Тартус, передает корреспондент ФАН.