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В США объяснили, почему Пентагон не станет использовать F-22 Raptor в конфликте с Россией
Армия
В США объяснили, почему Пентагон не станет использовать F-22 Raptor в конфликте с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 июля. Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor окажется бесполезным в случае военного конфликта с Россией и Китаем, уверены аналитики из США.

С усилением борьбы ведущих мировых держав за господство над воздушным пространством разработанный для этих целей самолет пятого поколения ВВС США может показаться неплохим подспорьем для Вашингтона. Однако журналист американского издания 19FortyFive Элай Фурман уверен, что Пентагон не станет возвращать эти стелсы в производство. Перевод публикации представляет издание «ПолитРоссия».

«Исследовательская служба Конгресса США подсчитала, что стоимость одного F-22 превысила 300 миллионов долларов. Именно высокие расходы стали решающим аргументом в пользу того, чтобы закрыть программу: ее реализация была прекращена в 2009 году» — отмечает обозреватель.

В то же время эксперт замечает, что F-22 был создан для борьбы с современными боевыми самолетами и развитие ВКС России и ВВС Китая могли бы стать аргументом в пользу возврата Raptor. Но чрезмерно высокая стоимость истребителя, а также постоянное совершенствование систем противовоздушной обороны Москвы и Пекина лишают американскую воздушную машину своих преимуществ, поэтому Пентагон не станет использовать ее в войне с РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из авиапарка ВВС США более 180 боевых самолетов. Об этом говорится в документах Сената США.

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