Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 10:04
10:04
Общество
Вильфанд рассказал, в каких регионах России ожидаются сильные дожди
10:02
Экономика
Повышение ставки ЦБ может дать старт укреплению рубля
09:59
Общество
Власти Турции могут изменить коронавирусные ограничения для туристов из России
09:59
Происшествия
Антимасочник жестоко избил кондуктора автобуса в Красноярске
09:57
Политика
Зеленский запретил украинским чиновникам и военным иметь иностранное гражданство
09:50
Армия
В США объяснили, почему Пентагон не станет использовать F-22 Raptor в конфликте с Россией
09:50
Общество
Четыре птенца редкой птицы большой дрофы появились на свет в Московском зоопарке
09:49
Видео
Турция хочет ужесточить меры против COVID-19 для россиян. События дня
09:48
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о переменах в жизни
09:48
Спорт
Первая ракетка мира Барти вылетела с олимпийского турнира по теннису
Все новости

Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о переменах в жизни
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о переменах в жизни
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 25 июля. Актриса Анна Хилькевич призналась, что увлекалась изучением духовных практик, но недавняя поездка заставила звезду пересмотреть взгляд на свой образ жизни и решиться на перемены.

Звезда ситкома «Универ» Анна Хилькевич задалась вопросом, что же с ней произошло. Еще совсем недавно актриса уделяла время эзотерическим и духовным учениям. По словам артистки, именно эти знания повлияли на ее образ жизни.

Хилькевич призналась, что длительная поездка изменила ее: тогда актриса часто выходила из зоны комфорта. Вернувшись домой, звезда ощутила перемены в себе. Об этом Хилькевич рассказала в Instagram.

«Вначале я решила, что это усталость. Но спустя несколько дней я увидела в себе новые краски, эмоции, реакции и желания. И я поняла, что вернулась к «человеческой» жизни, только форма иная. Я стала позволять себе лечь позже обычного, выпить бокал вина, посмотреть кино вместо книги. <...> Подведя итог, я думаю, что случилась смена энергий во мне», — поделилась актриса.

Хилькевич отметила, что вновь почувствовала вкус к жизни: захотела работать и красиво одеваться, обнаружила скрытый потенциал. Теперь актриса находится в процессе изучения себя. Тем не менее, кое-что осталось прежним: звезда призналась, что перемены не коснулись ее любви к близким — она все так же сильна.

Актриса часто делится с поклонниками размышлениями. Недавно звезда рассказала фанатам о кризисах, с которыми сталкиваются семьи.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о переменах в жизни
актриса звезды хилькевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru