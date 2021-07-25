Звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о переменах в жизни

Москва, 25 июля. Актриса Анна Хилькевич призналась, что увлекалась изучением духовных практик, но недавняя поездка заставила звезду пересмотреть взгляд на свой образ жизни и решиться на перемены.

Звезда ситкома «Универ» Анна Хилькевич задалась вопросом, что же с ней произошло. Еще совсем недавно актриса уделяла время эзотерическим и духовным учениям. По словам артистки, именно эти знания повлияли на ее образ жизни.

Хилькевич призналась, что длительная поездка изменила ее: тогда актриса часто выходила из зоны комфорта. Вернувшись домой, звезда ощутила перемены в себе. Об этом Хилькевич рассказала в Instagram.

«Вначале я решила, что это усталость. Но спустя несколько дней я увидела в себе новые краски, эмоции, реакции и желания. И я поняла, что вернулась к «человеческой» жизни, только форма иная. Я стала позволять себе лечь позже обычного, выпить бокал вина, посмотреть кино вместо книги. <...> Подведя итог, я думаю, что случилась смена энергий во мне», — поделилась актриса.

Хилькевич отметила, что вновь почувствовала вкус к жизни: захотела работать и красиво одеваться, обнаружила скрытый потенциал. Теперь актриса находится в процессе изучения себя. Тем не менее, кое-что осталось прежним: звезда призналась, что перемены не коснулись ее любви к близким — она все так же сильна.

Актриса часто делится с поклонниками размышлениями. Недавно звезда рассказала фанатам о кризисах, с которыми сталкиваются семьи.