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Первая ракетка мира Барти вылетела с олимпийского турнира по теннису

  /   Обновлено: 25 июля 2021 09:52
Спорт
Первая ракетка мира Барти вылетела с олимпийского турнира по теннису
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 25 июля. Лидер рейтинга WTA текущего сезона по большому теннису Эшли Барти проиграла Саре Соррибес-Тормо в первом круге олимпийского турнира.

Спортсменка из Австралии потерпела поражение от представительницы Испании в двух сетах — 4:6, 3:6. Сара Соррибес-Тормо перед началом очной встречи с Барти занимала 48-е место в рейтинге лучших теннисистов мира по версии WTA. Испанке во втором круге на Олимпиаде в Токио предстоит встретиться с француженкой Фионой Ферро.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку во второй круг олимпийского турнира. В первом круге она обыграла Элизу Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

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олимпиада барти
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