Первая ракетка мира Барти вылетела с олимпийского турнира по теннису

Токио, 25 июля. Лидер рейтинга WTA текущего сезона по большому теннису Эшли Барти проиграла Саре Соррибес-Тормо в первом круге олимпийского турнира.

Спортсменка из Австралии потерпела поражение от представительницы Испании в двух сетах — 4:6, 3:6. Сара Соррибес-Тормо перед началом очной встречи с Барти занимала 48-е место в рейтинге лучших теннисистов мира по версии WTA. Испанке во втором круге на Олимпиаде в Токио предстоит встретиться с француженкой Фионой Ферро.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку во второй круг олимпийского турнира. В первом круге она обыграла Элизу Мертенс из Бельгии со счетом 4:6, 6:4, 6:4.