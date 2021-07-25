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Странам Латинской Америки предложили объединиться в аналог Евросоюза
Политика
Странам Латинской Америки предложили объединиться в аналог Евросоюза
Global Look Press  /  Ismael Rosas / Keystone Press Agency

Мехико, 25 июля. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказал предложение о создании аналога Евросоюза странами Латинской Америки.

Соответствующий тезис прозвучал в ходе его выступления на саммите глав МИД стран — членов Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Мехико. По его словам, необходимо объединиться в союз с учетом идентичности региона.

«Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником», — сказал он.

Вместе с тем Обрадор не стал отрицать, что его предложение практически не реально осуществить на практике. Однако нужно ставить себе высокие цели, резюмировал он.

Ранее стало известно, что власти Мексики приняли решение отправить несколько военных кораблей на Кубу. На судах будут доставлены медикаменты.

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